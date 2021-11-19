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Ракурс
Сегодня ожидается рекордное по длительности лунное затмение

Самое длительное за 600 лет лунное затмение состоится сегодня (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 ноя 2021, 10:28
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Уникальное лунное затмение, самое длительное с 1440 года, сегодня, 19 ноября, смогут увидеть жители Северной Америки и части регионов Южной Америки, Азии и Австралии. К сожалению, украинцы не смогут напрямую наблюдать за этим явлением.

Трансляции затемнения также производятся в интернете.

Это будет частичное лунное затмение (хотя фактически почти полное), оно начнется в 11.02 по киевскому времени и продлится чуть более шести часов.

В следующий раз такое длительное затмение будет только в 2669 году.

Во время затемнения тень от Земли окрасит Луну в ржаво-янтарный оттенок.

Схема лунного затмения 19 ноября 2021 года, инфографика: F. Espenak


Напомним, в декабре ожидается еще одно необычное астрономическое явление — полное солнечное затмение, которое будет двигаться с востока на запад, в то время как большинство путей затемнения проходят с запада на восток.

Источник: Ракурс


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