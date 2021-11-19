Сегодня ожидается рекордное по длительности лунное затмение

https://racurs.ua/n163281-samoe-dlitelnoe-za-600-let-lunnoe-zatmenie-sostoitsya-segodnya-translyaciya.html

Ракурс

Уникальное лунное затмение, самое длительное с 1440 года, сегодня, 19 ноября, смогут увидеть жители Северной Америки и части регионов Южной Америки, Азии и Австралии. К сожалению, украинцы не смогут напрямую наблюдать за этим явлением.

Трансляции затемнения также производятся в интернете.

Это будет частичное лунное затмение (хотя фактически почти полное), оно начнется в 11.02 по киевскому времени и продлится чуть более шести часов.

В следующий раз такое длительное затмение будет только в 2669 году.

Во время затемнения тень от Земли окрасит Луну в ржаво-янтарный оттенок.

Напомним, в декабре ожидается еще одно необычное астрономическое явление — полное солнечное затмение, которое будет двигаться с востока на запад, в то время как большинство путей затемнения проходят с запада на восток.