Сьогодні очікується рекордне за довжиною місячне затемнення

https://racurs.ua/ua/n163281-naydovshe-za-600-rokiv-misyachne-zatemnennya-vidbudetsya-sogodni-translyaciya.html

Ракурс

Унікальне місячне затемнення, найдовше з 1440 року, сьогодні, 19 листопада, зможуть побачити жителі Північної Америки та частини регіонів Південної Америки, Азії та Австралії. На жаль, українці не зможуть безпосередньо спостерігати за цим явищем.

Трансляції затемнення також проводяться в інтернеті.

Це буде часткове місячне затемнення (хоча фактично майже повне), воно розпочнеться об 11.02 за київським часом і триватиме трохи більше шести годин.

Наступного разу таке тривале затемнення буде аж у 2669 році.

Під час затемнення тінь від Землі забарвить Місяць в іржаво-бурштиновий відтінок.

Нагадаємо, у грудні очікується ще одне незвичне астрономічне явище — повне сонячне затемнення, яке рухатиметься зі сходу на захід, в той час як більшість шляхів затемнення відбуваються із заходу на схід.