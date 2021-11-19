Імунолог заявив про пандемію вакцинованих у Британії

https://racurs.ua/ua/n163280-imunolog-zayavyv-pro-pandemiu-vakcynovanyh-u-brytaniyi-infografika.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Водночас у Великій Британії впродовж останніх трьох тижнів зафіксовано близько 800 тис. нових інфікувань.

57% - повністю вакциновані. Дві третини у відділеннях реанімації — повністю вакциновані, — написав харківський імунолог Андрій Волянський на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук на основі звіту COVID-19 vaccine surveillance report Week 46, оприлюдненого Агентством охорони здоров’я Великої Британії.

За його словами, дві третини британських пацієнтів, які перебувають у відділеннях реанімації були повністю вакциновані. Також Волянський наводить дані, що 81% всіх летальних випадків з COVID-19 припадає на осіб, котрі отримали дві дози щеплення.

Вакциновані масово хворіють, тяжко хворіють і помирають. Незважаючи на 70% охоплення (вакцинацією у Британії — ред.). Тому Євросоюз, США, Ізраїль, Туреччина масово вакцинують повністю вакцинованих (бустерною дозою — ред.), — додав імунолог.

На його думку, вакциновані люди повинні дотримуватися ізоляційних заходів на рівні з невакцинованими. Окрім цього, Україна, за словами Волянського, повинна пріоритетно вакцинувати людей похилого віку, оскільки летальність у їхній групі удвічі-тричі вища, аніж у щеплених.

Агентство охорони здоров’я Великої Британії у своєму звіті нагадує, що чотири вакцини проти коронавірусної хвороби (COVID-19) схвалені для використання у країні.

Постійний моніторинг вакцин у міру їхнього впровадження серед населення важливий для формування клінічних рекомендацій щодо програми вакцинації на ґрунтовних даних, — йдеться у звіті.

Медики Британії дійшли до висновку, що загалом переваги вакцин проти COVID-19 переважують будь-які потенційні ризики. У Великій Британії було проведено кілька досліджень ефективності вакцин, які свідчать, що дві дози вакцини ефективні від 65 до 95% у запобіганні симптоматичному захворюванню «Дельта"-штамом COVID-19. Фахівці визнають поступове зниження вакцинного захисту з часом, проте він діє впродовж щонайменше п’яти місяців після другої дози.

Охоплення вакцинацією у Британії станом на 14 листопада 2021 року становить 67,2% населення з однією дозою.