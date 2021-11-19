названо ім'я нового першого пацієнта з ковідом. Фото: istock

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Ракурс

Коронавірус у світі з’явився через природну мутацію. Вчений Майкл Воробєй заявив, що Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) помилилася, і першим хворим на коронавірус була продавчиня на ринку в Ухані.

Воробєй стверджує, що у Вей Гуйсянь з’явилися симптоми приблизно 10−11 грудня. Про це повідомляє The New York Times.

Наприкінці грудня 2019 року лікарі кількох лікарень Уханя помітили випадки пневмонії в людей, які працювали на гуртовому ринку морепродуктів. Незабаром китайські чиновники наказали закрити ринок, а згодом — усе місто. Утім кількість випадків захворювання продовжувала зростати.

11 січня 2020 року влада Уханя повідомила, що випадки захворювання сталися на початку місяця, а найпершим пацієнтом нібито був бухгалтер з Уханя, на прізвище Чен, який захворів 8 грудня. Він не мав зв’язку з ринком, який став центром спалаху хвороби.

Вороб’я спантеличило те, що як першого пацієнта описали людину, що не контактувала з ринком і жила в районі Учан, віддаленому від нього. Експерт встановив, що чоловік в інтерв’ю за березень 2020 року повідомляв, що симптоми з’явилися 16 грудня, а не 8, як зазначалося у звітах. Помилка в даті могла бути пов’язана із тим, що 8 грудня Чен звертався до лікарів через проблему з зубами.

Спеціаліст команди ВООЗ Пітер Дашак визнав помилку, виявлену Вороб'єм. Національна комісія охорони здоров’я Китаю відповіла, що дотримується позиції Ляна Ванняня, керівника китайської сторони розслідування ВООЗ, який у лютому стверджував, що перший хворий відчув симптоми 8 грудні й цей випадок не був пов’язаний із ринком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі активно поширюється, інфікуючи як дорослих, так і дітей. Наразі дельта-штам становить 99% випадків зараження COVID-19 у всьому світі.