названо имя нового первого пациента с ковидом. Фото: istock

https://racurs.ua/n163279-voz-oshiblas-nazvano-imya-novogo-pervogo-pacienta-s-kovidom.html

Ракурс

Коронавирус в мире появился из-за естественной мутации. Ученый Майкл Воробей заявил, что Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) ошиблась, и первым больным коронавирусом была продавщица на рынке в Ухане.

Воробей утверждает, что у Вэй Гуйсянь появились симптомы примерно 10−11 декабря. Об этом сообщает The New York Times.

В конце декабря 2019 года врачи нескольких больниц Уханя заметили случаи пневмонии у людей, работавших на оптовом рынке морепродуктов. Вскоре китайские чиновники приказали закрыть рынок, а впоследствии весь город. Впрочем, количество случаев заболевания продолжало расти.

11 января 2020 года власти Уханя сообщили, что случаи заболевания произошли в начале месяца, а первым пациентом якобы был бухгалтер из Уханя по фамилии Чен, заболевший 8 декабря. Он не имел связей с рынком, который стал центром вспышки болезни.

Воробья озадачило то, что в качестве первого пациента описали человека, который не контактировал с рынком и жил в районе Учан, отдаленном от него. Эксперт установил, что мужчина в интервью за март 2020 года сообщал, что симптомы появились 16 декабря, а не 8, как отмечалось в отчетах. Ошибка в дате могла быть связана с тем, что 8 декабря Чен обращался к врачам из-за проблемы с зубами.

Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, обнаруженную Воробьем. Национальная комиссия здравоохранения Китая ответила, что придерживается позиции Ляна Ванияня, руководителя китайской стороны расследования ВОЗ, который в феврале утверждал, что первый больной испытал симптомы 8 декабря и этот случай не был связан с рынком.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире активно распространяется, инфицируя как взрослых, так и детей. В настоящее время дельта-штамм составляет 99% случаев заражения COVID-19 во всем мире.