Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус. Фото: Минздрав

Более 20 тыс. украинцев подхватили коронавирус за минувшие сутки (ИНФОГРАФИКА)

19 ноя 2021, 09:00
999

Коронавирус в Украине достигает пиковых значений. За прошедшие сутки, 18 ноября, вирус обнаружили у 20 тыс. 50 граждан. В больницы попали 3 тыс. 637 инфицированных.

Умерли от болезни 725 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравБольше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (1 тыс. 943 новых случаев), Киеве (1 тыс. 782 заражений), Запорожской области (1 тыс. 187 инфицированных).


Прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 294 тыс. 320 человек. Одну дозу получили 102 тыс. 857 человек, полностью иммунизированы — 191 тыс. 463 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Украинские ученые прогнозируют до января 2022 года спад показателей заболеваемости и уровня смертности.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров