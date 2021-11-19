Коронавирус. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n163278-bolee-20-tys-ukraincev-podhvatili-koronavirus-za-minuvshie-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине достигает пиковых значений. За прошедшие сутки, 18 ноября, вирус обнаружили у 20 тыс. 50 граждан. В больницы попали 3 тыс. 637 инфицированных.

Умерли от болезни 725 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (1 тыс. 943 новых случаев), Киеве (1 тыс. 782 заражений), Запорожской области (1 тыс. 187 инфицированных).

Прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 294 тыс. 320 человек. Одну дозу получили 102 тыс. 857 человек, полностью иммунизированы — 191 тыс. 463 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Украинские ученые прогнозируют до января 2022 года спад показателей заболеваемости и уровня смертности.