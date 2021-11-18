«Быстрый» ковид с необычными симптомами «Дельты» обнаружили в Англии

https://racurs.ua/n163255-bystryy-kovid-s-neobychnymi-simptomami-delty-obnarujili-v-anglii.html

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Новый вариант штамма коронавируса Дельта AY.4.2 вызывает появление меньшего количества «симптомных» случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом узнали ученые из Имперского колледжа Лондона, которым удалось идентифицировать вариант индийского штамма на основе анализа результатов ПЦР-тестирования более 100 тыс. человек в октябре и ноябре.

Новый вариант имеет две характерные мутации в S-белке — Y145H и A222V и меньше провоцирует традиционные ковид-симптомы (потерю или изменение обоняния, лихорадку, кашель). Об этом сообщает сайт Имперского колледжа Лондона и исследование REACT-1.

По словам специалистов, этот подтип, вероятно, передается на 10% быстрее обычной «Дельты». Из 1 тыс. 399 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, 841 имели «Дельта"-штамм и его субварианты: 57,6% - AY.4, 11,8% - AY.4.2.

За исследованный период темпы заболеваемости в Соединенном Королевстве составили 1,57% — сюда входили как симптомные, так и бессимптомные инфекции, наиболее часто встречающиеся среди подростков 13−17 лет. Также работа показала, что в последние месяцы в Британии наблюдается рост количества заражений среди вакцинированных двумя компонентами, а ревакцинация снижает риск инфицирования ковидом на две трети в течение двух недель после бустерного укола.

В бессимптомном течении болезни ученые видят и плюсы благодаря менее выраженному кашлю, что снижает риск передачи вируса окружающим. Однако это чревато ускоренным распространением COVID-19.