“Швидкий” ковід з незвичними симптомами “Дельти” виявили в Англії

https://racurs.ua/ua/n163255-shvydkyy-kovid-z-nezvychnymy-symptomamy-delty-vyyavyly-v-angliyi.html

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Новий варіант штаму коронавірусу «Дельта» AY.4.2 викликає появу меншої кількості «симптомних» випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Про це дізналися науковці з Імперського коледжу Лондона, яким вдалося ідентифікувати варіант індійського штаму на основі аналізу результати ПЛР-тестувань понад 100 тис. осіб у жовтні та листопаді.

Новий варіант має дві характерні мутації в S-білку — Y145H і A222V та менше провокує традиційні ковід-симптоми (втрату або зміну нюху, лихоманку, кашель). Про це повідомляє сайт Імперського коледжу Лондона і дослідження REACT-1.

За словами фахівців, цей підтип, ймовірно, передається на 10% швидше за звичайну «Дельту». Із 1 тис. 399 пацієнтів, у котрих діагностували COVID-19, 841 мали «Дельта"-штам та його субваріанти: 57,6% — AY.4, 11,8% — AY.4.2.

За досліджений період темпи захворюваності у Сполученому Королівстві склали 1,57% — сюди входили як симптомні, так і безсимптомні інфекції, які найчастіше траплялися серед підлітків 13−17 років. Також робота показала, що останніми місяцями в Британії спостерігається зростання кількості заражень серед вакцинованих двома компонентами, а ревакцинація знижує ризик інфікування ковід на дві третини протягом двох тижнів після бустерного уколу.

У безсимптомному перебігу хвороби вчені вбачають і плюси завдяки менш вираженому кашлю, що знижує ризик передачі вірусу оточуючим. Проте це загрожує прискореному поширенню COVID-19.