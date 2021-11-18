Рада сняла с рассмотрения законы о Киеве и налоговой революции

https://racurs.ua/n163254-rada-snyala-s-rassmotreniya-zakony-o-kieve-i-nalogovoy-revolucii.html

Ракурс

Верховная Рада на заседании не смогла проголосовать за применение специальной процедуры к законопроекту о столице.

Депутатские фракции и группы должны предоставить количество важных для них поправок в законопроект о столице, а также проект изменений в закон о местных государственных администрациях. Об этом стало известно из трансляции заседания Рады.

Во время заседания председатель парламента Руслан Стефанчук пытался поставить на голосование применение спецпроцедуры еще к одному документу — «О внесении изменений в закон Украины „О местных государственных администрациях“ и некоторых других законодательных актов Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине».

Оппозиционные нардепы выступили против этого и заявили о нарушении регламента. После нескольких минут спора Стефанчук объявил перерыв и позвал на разговор председателей депутатских фракций и групп. После этого он сообщил, что рассмотрение применения спецпроцедур откладывается.

Также Верховная Рада сняла с рассмотрения во втором чтении законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. С предложением о снятии законопроекта с рассмотрения выступила депутатская фракция «Слуга народа». Решение поддержали 314 нардепов.

Этот законопроект называют «антиахметовским», потому что в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются около десяти предприятий, почти все принадлежат олигархам, наибольшая доля в этом бизнесе принадлежит Ринату Ахметову — более 50%.