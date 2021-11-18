Рада зняла з розгляду закони про Київ та податкову «антиахметівську» революцію

https://racurs.ua/ua/n163254-rada-znyala-z-rozglyadu-zakony-pro-kyyiv-ta-podatkovu-antyahmetivsku-revoluciu.html

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Верховна Рада на засіданні не змогла проголосувати за застосування спеціальної процедури до законопроекту про столицю.

Депутатські фракції та групи мають надати кількість важливих для них поправок до законопроекту про столицю, а також проекту щодо змін до закону про місцеві державні адміністрації. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Під час засідання голова парламенту Руслан Стефанчук намагався поставити на голосування застосування спецпроцедури до ще одного документу — «Про внесення змін до закону України „Про місцеві державні адміністрації“ та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні».

Опозиційні нардепи виступили проти цього і заявили про порушення регламенту. Після кількахвилинної суперечки Стефанчук оголосив перерву і покликав на розмову голів депутатських фракцій і груп. Після цього він повідомив, що розгляд застосування спецпроцедур відкладається.

Також Верховна Рада зняла з розгляду у другому читанні законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу. З пропозицією про зняття законопроекту з розгляду виступила депутатська фракція «Слуга народу». Рішення підтримали 314 нардепів.

Цей законопроект називають «антиахметовським», тому що в ньому пропонується підвищити розмір ренти, зокрема і на видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізної руди займаються близько десяти підприємств, майже всі належать олігархам, найбільша частка в цьому бізнесі належить Рінату Ахметову — понад 50%.