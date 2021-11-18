В Україні погіршується погода, фото:

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Погода в Україні 19 листопада зазнаватиме впливу північних циклонів Volker та Ulrich.

В результаті синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду з дощами, подекуди можливий мокрий сніг. У західних областях також можливі пориви вітру 15−20 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 19 листопада передбачає сніг та мокрий сніг вночі, вдень — дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде похмурою, з дощами вдень та вночі. Температура повітря становитиме +3…+5° вночі та 7…+9° вдень. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде похмурою, вночі та вдень можливий невеликий дощ. Термометри вночі опустяться до +2…+4°, вдень піднімуться до +8…+10°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою, вдень та вночі можливі невеликий сніг з дощем. Синоптики прогнозують температуру повітря −2…−4° вночі та +2…+4° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 листопада буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo