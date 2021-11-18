Місяцехід для астронавтів NASA розробила американська компанія. Фото: AP

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Всюдихід для вивчення Місяця замовила військово-промислова компанія Northrop Grumman зі США.

«Місячне авто» знадобиться астронавтам для використання під час місії «Артеміда». Новинка отримала назву LTV й може працювати автономно. NASA вже замовило цей апарат. При цьому науковці наголошують на тому, щоб всюдихід міг працювати не менше 10 років. Про це заявив віце-президент сектору тактичних космічних систем Northrop Grumman Стів Крейн, передає видання DailyMail.

Ми надамо NASA гнучку і доступну конструкцію транспортного засобу, яка значно поліпшить дослідження місячної поверхні людьми і роботами, щоб забезпечити подальше стійке присутність людини на Місяці і, в кінцевому рахунку, на Марсі, — заявив він.

Зазначається, що для створення місяцеходу компанія Northrop Grumman співпрацюватиме з низкою інших компаній, в тому числі з AVL, Michelin, Lunar Outpost і Intuitive Machines. Досвід AVL використають в області електромобілів і автономних систем водіння, а Michelin створить безповітряні шини. Інші дві компанії допоможуть в області інновацій та систем посадки для доставки ровера на Місяць.

Нагадаємо, в NASAзаявили, що висадка астронавтів на Місяць переноситься на 2025 рік. Причиною переносу місії «Артеміда» став судовий позов від компанії Blue Origin Джеффа Безоса через контракт на місячний посадковий модуль. Також причинами відтермінування стали зміни масштабів деяких космічних програм, COVID-пандемія та брак фінансування.

Джерело: DailyMail