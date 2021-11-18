Луноход для астронавтов NASA разработала американская компания. Фото: AP

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Вездеход для изучения Луны заказала военно-промышленная компания Northrop Grumman из США.

«Лунное авто» понадобится астронавтам для использования во время миссии «Артемида». Новинка получила название LTV и может работать автономно. NASA уже заказало этот аппарат. При этом ученые отмечают, чтобы вездеход мог работать не менее 10 лет. Об этом заявил вице-президент сектора тактических космических систем Northrop Grumman Стив Крейн, передает издание DailyMail.

Мы предоставим NASA гибкую и доступную конструкцию транспортного средства, которая значительно улучшит исследования лунной поверхности людьми и роботами, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое присутствие человека на Луне и, в конечном счете, на Марсе, — заявил он.

Отмечается, что для создания лунохода компания Northrop Grumman будет сотрудничать с рядом других компаний, в том числе с AVL, Michelin, Lunar Outpost и Intuitive Machines. Опыт AVL используют в области электромобилей и автономных систем вождения, а Michelin создаст безвоздушные шины. Другие две компании помогут в области инноваций и систем посадки для доставки ровера на Луну.

Напомним, в NASA заявили, что высадка астронавтов на Луну переносится на 2025 год. Причиной переноса миссии «Артемида» стал судебный иск от компании Blue Origin Джеффа Безоса через контракт на лунный посадочный модуль. Также причинами отсрочки стали изменения масштабов некоторых космических программ, COVID-пандемия и недостаток финансирования.

Источник: DailyMail