Фильм Сенцова выиграл кинофестиваль в Стокгольме. Фото: novynarnia

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Фильм Олега Сенцова «Носорог» получил главный приз Стокгольмского международного кинофестиваля — «Бронзового коня».

Также жюри признало исполнителя главной роли фильма Сергея Филимонова лучшим актером. Об этом сообщили на странице Госкино в Facebook.

Вместе с украинской картиной за победу в конкурсе соревновались еще 15 фильмов. История кинокартины «Носорог» основана на реальных событиях 90-х годов в Украине.

Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет не туда, куда он ожидал.

Мировая премьера ленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале, украинская — этой осенью на Киевской неделе критики. В широкий прокат «Носорог» выйдет в феврале 2022 года.

Напомним, в 2012 году проект Сенцова «Носорог» победил на нескольких международных питчингах и получил первое место питчинга Госкино. Съемки не состоялись из-за Революции достоинства, войну и тюремное заключение режиссера в России.

К работе над «Носорогом» Сенцов смог вернуться год назад при содействии министра культуры и бывшего Совета Госкино, которые помогли устранить бюрократические преграды, ведь решение о госфинансирования принимали в 2012 году.

Фильм сняли совместно с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы Eurimages, которые предоставили вторую половину бюджета.