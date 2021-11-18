Фільм Сенцова виграв кінофестиваль у Стокгольмі. Фото: novynarnia

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Фільм Олега Сенцова «Носоріг» головний приз Стокгольмського міжнародного кінофестивалю — «Бронзового коня».

Також журі визнало виконавця головної ролі стрічки Сергія Філімонова визнано найкращим актором. Про це повідомили на сторінці Держкіно у Facebook.

Разом з українською картиною за перемогу в конкурсі змагалися ще 15 фільмів. Історія кінокартини «Носоріг» заснована на реальних подіях 90-х років в Україні.

Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе не туди, куди він очікував.

Світова прем'єра стрічки відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі, українська — цієї осені на Київському тижні критики. У широкий прокат «Носоріг» вийде в лютому 2022 року.

Нагадаємо, у 2012 році проект Сенцова «Носоріг» переміг на декількох міжнародних пітчингах і отримав перше місце пітчингу Держкіно. Зйомки не відбулися через Революцію гідності, війну та ув’язнення режисера в Росії.

До роботи над «Носорогом» Сенцов зміг повернутися рік тому за сприяння міністра культури та колишньої Ради Держкіно, які допомогли усунути бюрократичні перепони, адже рішення про держфінансування ухвалювали у 2012 році.

Фільм зняли спільно із Польщею, Німеччиною, та за підтримки фонду Ради Європи Eurimages, які надали другу половину бюджету.