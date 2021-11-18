В Украине ухудшается погода, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 19 ноября будет подвергаться влиянию северных циклонов Volker и Ulrich.

В результате синоптики прогнозируют облачную и ветреную погоду с дождями, местами возможен мокрый снег. В западных областях возможны порывы ветра 15−20 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 19 ноября предусматривает снег и мокрый снег ночью, днем — дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем поднимутся до +5…+7°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, с дождями днем и ночью. Температура воздуха будет составлять +3…+5° ночью и 7…+9° днем. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет пасмурной, ночью и днем возможен небольшой дождь. Термометры ночью опустятся до +2…+4°, днем поднимутся до +8…+10°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной, днем и ночью возможен небольшой снег с дождем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −2…−4° ночью и +2…+4° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 ноября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Инфографика: Gismeteo