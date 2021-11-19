Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n163278-ponad-20-tys-ukrayinciv-pidhopyly-koronavirus-na-vyhidni-infografika.html

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Коронавірус в Україні сягає пікових значень. За минулу добу, 18 листопада, вірус виявили у 20 тис. 50 громадян. До лікарень потрапили 3 тис. 637 інфікованих.

Померли від хвороби 725 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (1 тис. 943 нових випадків), Києві (1 тис. 782 заражень), Запорізькій області (1 тис. 187 інфікованих).

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 294 тис. 320 людей. Одну дозу отримали 102 тис. 857 людей, повністю імунізовані — 191 тис. 463 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні восени спалахнув з новою силою. Українські науковці прогнозують до січня 2022 року спад показників захворюваності та рівня смертності.