Монастирський. Фото: Право на владу

https://racurs.ua/ua/n163277-povnistu-sklaly-pazl-monastyrskyy-pro-smert-polyakova.html

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Антон Поляков, народний депутат від фракції «За майбутнє", загинув за дивних обставин 8 жовтня в Києві.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів подробиці розслідування смерті нардепа. Про це йшлося в ефірі «Право на владу».

Поліція отримала доступ до телефону колишнього нардепа. За словами очільника МВС, зараз завершується проведення всіх необхідних експертиз. Найближчим часом Нацполіція проведе брифінг у даній справі.

Я думаю, найближчим часом буде брифінг Нацполіції, яка розповість подробиці. Ми власне, склали повністю пазл, пов’язаний із цією подією, — додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, у якому їхав нардеп, зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці виявили, що Поляков непритомний, але реанімувати його вже не змогли.