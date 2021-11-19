Монастырский. Фото: Право на власть

https://racurs.ua/n163277-polnostu-slojili-pazl-monastyrskiy-o-smerti-polyakova.html

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Антон Поляков, народный депутат от фракции «За будущее», погиб при странных обстоятельствах 8 октября в Киеве.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о подробностях расследования смерти нардепа. Об этом шла речь в эфире «Право на власть».

Полиция получила доступ к телефону бывшего нардепа. По словам главы МВД, сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз. В ближайшее время Нацполиция проведет брифинг по данному делу.

Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности. Мы, собственно, сложили полностью пазл, связанный с этим событием, — добавил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили патрульные за нарушения ПДД. Правоохранители обнаружили, что Поляков без сознания, но реанимировать его уже не смогли.