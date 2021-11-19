Первый снег. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n163276-pervyy-sneg-vypal-v-ukraine-foto-video.html

Ракурс

Первый снег выпал в Украине в ночь с пятницы 18 ноября на субботу 19 ноября. Осадки зафиксировали в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Местные жители поделились яркими фото и видео явления. Соответствующие записи появились в соцсетях.

Так, снег 18 ноября выпал в городе Семеновка Черниговской области. Вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок.

Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко, — пишут в сообществе «Родная Семеновка».

Также снег выпал в городе Шостка Сумской области и в городе Новгород-Северский Черниговской области. На фото и видео видно, что слой снега был небольшим и будет быстро таять.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 19 ноября будет испытывать влияние северных циклонов Volker и Ulrich. В результате синоптики прогнозируют облачную и ветреную погоду с дождями, иногда возможен мокрый снег. В западных областях также возможны порывы ветра 15−20 м/c.