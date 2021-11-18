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Ракурс
Праздник 19 ноября – именины, традиции, что нельзя делать

Праздник 19 ноября — именины, традиции, что нельзя делать

18 ноя 2021, 23:02
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19 ноября под эгидой Всемирной организации здравоохранения отмечают Международный день отказа от курения, а также веселый праздник — Всемирный день туалета. Кроме этого, в пятницу чтят память жертв дорожно-транспортных происшествий.

19 ноября — 323-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 42 дня.

День ангела 19 ноября

Именины сегодня празднуют: Павел, Герман, Клавдия, Александр, Виктор и Никита.

19 ноября — религиозный праздник

Православная церковь 19 ноября чтит память епископа Малой Азии Павла-исповедника, Патриарха Константинопольского и мученицы Клавдии Анкирской.

Крестьяне 19 ноября начинали готовиться к зимнему рыболовному промыслу. Они разбирали снасти, чинили их и проверяли.

Приметы на 19 ноября

  • Снегопад — зима будет снежной;

  • Нет ветра — скоро ударят морозы;

  • Красная звезда — к ливню;

  • Звездное небо — к морозу, звезд не видно — будет снегопад;

  • Гладкий лед 19 ноября вещает об обильном урожае;

  • Гуси купаются в воде — жди оттепели;

  • Стаи ворон и галок кружат в небе — к снегопаду;

  • Если птицы сидят на ветках деревьев — будет морозная и ветреная погода.

Что нельзя делать сегодня

  • 19 ноября нельзя думать о других плохо, злословить, ссориться.

  • В этот день не берут взаймы и не одалживают деньги.


  • Не следует лениться и оскорблять домашних животных.

Источник: Ракурс


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