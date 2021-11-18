Праздник 19 ноября — именины, традиции, что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n163275-prazdnik-19-noyabrya-imeniny-tradicii-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
19 ноября под эгидой Всемирной организации здравоохранения отмечают Международный день отказа от курения, а также веселый праздник — Всемирный день туалета. Кроме этого, в пятницу чтят память жертв дорожно-транспортных происшествий.
19 ноября — 323-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 42 дня.
День ангела 19 ноября
Именины сегодня празднуют: Павел, Герман, Клавдия, Александр, Виктор и Никита.
19 ноября — религиозный праздник
Православная церковь 19 ноября чтит память епископа Малой Азии Павла-исповедника, Патриарха Константинопольского и мученицы Клавдии Анкирской.
Крестьяне 19 ноября начинали готовиться к зимнему рыболовному промыслу. Они разбирали снасти, чинили их и проверяли.
Приметы на 19 ноября
Снегопад — зима будет снежной;
Нет ветра — скоро ударят морозы;
Красная звезда — к ливню;
Звездное небо — к морозу, звезд не видно — будет снегопад;
Гладкий лед 19 ноября вещает об обильном урожае;
Гуси купаются в воде — жди оттепели;
Стаи ворон и галок кружат в небе — к снегопаду;
Если птицы сидят на ветках деревьев — будет морозная и ветреная погода.
Что нельзя делать сегодня
19 ноября нельзя думать о других плохо, злословить, ссориться.
В этот день не берут взаймы и не одалживают деньги.
Не следует лениться и оскорблять домашних животных.