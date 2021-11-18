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Ракурс
Кейт Миддлтон удивила сияющим изумрудным образом

Кейт Миддлтон удивила сияющим изумрудным образом (ФОТО)

18 ноя 2021, 22:30
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Кейт Миддлтон появилась на публике в ярком платье от британской дизайнерки Jenny Packham (Дженни Пакхэм), сшитом на заказ. Вместе с принцем Уильямом они посетили благотворительное мероприятие в королевском Альберт-Холле.

39-летний герцог вместе с герцогиней Кембриджской сегодня вечером побывали на спектакле лондонского театра в рамках мероприятия благотворительного фонда Royal Variety, также известного как Entertainment Artistes' Benevolent Fund, покровителем которого является королева Елизавета II. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Міддлтон здивувала сяючим смарагдовим образом / Daily Mail

Кейт Міддлтон здивувала сяючим смарагдовим образом / Daily Mail

Кейт Міддлтон здивувала сяючим смарагдовим образом / Daily Mail

Кейт Міддлтон здивувала сяючим смарагдовим образом / Daily Mail

Изумрудное платье с длинными рукавами Кейт Миддлтон было создано из переработанных материалов. Свой образ супруга принца Уильяма дополнила высокими замшевыми туфлями на шпильке.


Тем временем герцог Кембриджский посетил спектакль в темно-синем замшевом блейзере и белоснежной рубашке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже в четвертый раз посещают благотворительное мероприятие, которое ежегодно проводится в Лондоне.

Источник: Ракурс


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