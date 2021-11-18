Кейт Миддлтон удивила сияющим изумрудным образом (ФОТО)https://racurs.ua/n163274-keyt-middlton-udivila-siyauschim-izumrudnym-obrazom-foto.htmlРакурс
Кейт Миддлтон появилась на публике в ярком платье от британской дизайнерки Jenny Packham (Дженни Пакхэм), сшитом на заказ. Вместе с принцем Уильямом они посетили благотворительное мероприятие в королевском Альберт-Холле.
39-летний герцог вместе с герцогиней Кембриджской сегодня вечером побывали на спектакле лондонского театра в рамках мероприятия благотворительного фонда Royal Variety, также известного как Entertainment Artistes' Benevolent Fund, покровителем которого является королева Елизавета II. Об этом пишет Daily Mail.
Изумрудное платье с длинными рукавами Кейт Миддлтон было создано из переработанных материалов. Свой образ супруга принца Уильяма дополнила высокими замшевыми туфлями на шпильке.
Тем временем герцог Кембриджский посетил спектакль в темно-синем замшевом блейзере и белоснежной рубашке.
Кейт Миддлтон и принц Уильям уже в четвертый раз посещают благотворительное мероприятие, которое ежегодно проводится в Лондоне.