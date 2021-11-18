Кейт Міддлтон здивувала сяючим смарагдовим образом

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Ракурс

Кейт Міддлтон з’явилася на публіці у яскравій сукні від британської дизайнерки Jenny Packham (Дженні Пакхем), пошитій на замовлення. Разом із принцом Вільямом вони завітали на благодійний захід у королівському Альберт-Холі.

39-річний герцог разом з герцогинею Кембриджською сьогодні ввечері побували на виставі лондонського театру в рамках заходу благодійного фонду Royal Variety, також відомого як Entertainment Artistes' Benevolent Fund, покровителем якого є королева Єлизавета ІІ. Про це пише Daily Mail.

Смарагдова сукня з довгими рукавами Кейт Міддлтон була створена з перероблених матеріалів. Свій образ дружина принца Вільяма доповнила високими замшевими туфлями на шпильці.

Тим часом герцог Кембриджський завітав на виставу у темно-синьому замшевому блейзері та білосніжній сорочці.

Кейт Міддлтон та принц Вільям вже вчетверте відвідують благодійний захід, який щороку проводиться у Лондоні.