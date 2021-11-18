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Ракурс
Свято 19 листопада - іменини, традиції, що не можна робити

Свято 19 листопада — іменини, традиції, що не можна робити

18 лис 2021, 23:02
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19 листопада під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначають Міжнародний день відмови від паління, а також веселе свято — Всесвітній день туалету. Окрім цього у п’ятницю вшановують пам’ять жертв дорожньо-транспортних пригод.

19 листопада — 323-й день року (324-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 42 дні.

День ангела 19 листопада

Іменини сьогодні святкують: Павло, Герман, Клавдія, Олександр, Віктор і Микита.

19 листопада — релігійне свято

Православна церква 19 листопада вшановує пам’ять єпископа Малої Азії Павла-сповідника, Патріарха Константинопольського і мучениці Клавдії Анкірської.

Селяни 19 листопада починали готуватися до зимового риболовного промислу. Вони розбирали снасті, чинили їх та перевіряли.

Прикмети на 19 листопада

  • Снігопад — зима буде сніжною;

  • Немає вітру — скоро вдарять морози;

  • Червона зоря — до зливи;

  • Зоряне небо — до морозу, зірок не видно — до снігопаду;

  • Гладкий лід 19 листопада — до багатого урожаю;

  • Гуси купаються у воді — чекай відлиги;

  • Зграї ворон і галок кружляють в небі — до снігопаду;

  • Якщо птахи сидять на гілках дерев — буде морозна і вітряна погода.

Що сьогодні не можна робити

  • 19 листопада не можна думати про інших погано, лихословити, сваритися.

  • У цей день не беруть в борг і не позичають гроші.


  • Не варто лінуватися та ображати домашніх тварин.

Джерело: Ракурс


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