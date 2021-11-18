Свято 19 листопада - іменини, традиції, що не можна робити

https://racurs.ua/ua/n163275-svyato-19-lystopada-imenyny-tradyciyi-scho-ne-mojna-robyty.html

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19 листопада під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначають Міжнародний день відмови від паління, а також веселе свято — Всесвітній день туалету. Окрім цього у п’ятницю вшановують пам’ять жертв дорожньо-транспортних пригод.

19 листопада — 323-й день року (324-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 42 дні.

День ангела 19 листопада

Іменини сьогодні святкують: Павло, Герман, Клавдія, Олександр, Віктор і Микита.

19 листопада — релігійне свято

Православна церква 19 листопада вшановує пам’ять єпископа Малої Азії Павла-сповідника, Патріарха Константинопольського і мучениці Клавдії Анкірської.

Селяни 19 листопада починали готуватися до зимового риболовного промислу. Вони розбирали снасті, чинили їх та перевіряли.

Прикмети на 19 листопада

Снігопад — зима буде сніжною;

Немає вітру — скоро вдарять морози;

Червона зоря — до зливи;

Зоряне небо — до морозу, зірок не видно — до снігопаду;

Гладкий лід 19 листопада — до багатого урожаю;

Гуси купаються у воді — чекай відлиги;

Зграї ворон і галок кружляють в небі — до снігопаду;

Якщо птахи сидять на гілках дерев — буде морозна і вітряна погода.

Що сьогодні не можна робити