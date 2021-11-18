Свято 19 листопада — іменини, традиції, що не можна робитиhttps://racurs.ua/ua/n163275-svyato-19-lystopada-imenyny-tradyciyi-scho-ne-mojna-robyty.htmlРакурс
19 листопада під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначають Міжнародний день відмови від паління, а також веселе свято — Всесвітній день туалету. Окрім цього у п’ятницю вшановують пам’ять жертв дорожньо-транспортних пригод.
19 листопада — 323-й день року (324-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 42 дні.
День ангела 19 листопада
Іменини сьогодні святкують: Павло, Герман, Клавдія, Олександр, Віктор і Микита.
19 листопада — релігійне свято
Православна церква 19 листопада вшановує пам’ять єпископа Малої Азії Павла-сповідника, Патріарха Константинопольського і мучениці Клавдії Анкірської.
Селяни 19 листопада починали готуватися до зимового риболовного промислу. Вони розбирали снасті, чинили їх та перевіряли.
Прикмети на 19 листопада
Снігопад — зима буде сніжною;
Немає вітру — скоро вдарять морози;
Червона зоря — до зливи;
Зоряне небо — до морозу, зірок не видно — до снігопаду;
Гладкий лід 19 листопада — до багатого урожаю;
Гуси купаються у воді — чекай відлиги;
Зграї ворон і галок кружляють в небі — до снігопаду;
Якщо птахи сидять на гілках дерев — буде морозна і вітряна погода.
Що сьогодні не можна робити
19 листопада не можна думати про інших погано, лихословити, сваритися.
У цей день не беруть в борг і не позичають гроші.
Не варто лінуватися та ображати домашніх тварин.