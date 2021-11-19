Перший сніг. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n163276-pershyy-snig-vypav-v-ukrayini-foto-video.html

Ракурс

Перший сніг випав в Україні в ніч із п’ятниці 18 листопада на суботу 19 листопада. Опади зафіксували в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Місцеві жителі поділилися яскравими фото та відео явища. Відповідні записи з’явилися в соцмережах.

Так, сніг 18 листопада випав у місті Семенівка Чернігівської області. Ввечері разом із невеличким дощем почав з’являтися перший сніжок.

Дивлячись на температурні показники він із часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько, — пишуть у спільноті «Рідна Семенівка».

Також сніг випав у місті Шостка Сумської області та в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області. На фото і відео видно, що шар снігу був невеликим та швидко танутиме.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 19 листопада зазнаватиме впливу північних циклонів Volker та Ulrich. У результаті синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду з дощами, подекуди можливий мокрий сніг. У західних областях також можливі пориви вітру 15−20 м/c.