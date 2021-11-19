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Ракурс
Перший сніг. Фото: Facebook

Перший сніг випав в Україні (ФОТО, ВІДЕО)

19 лис 2021, 08:27
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Перший сніг випав в Україні в ніч із п’ятниці 18 листопада на суботу 19 листопада. Опади зафіксували в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Місцеві жителі поділилися яскравими фото та відео явища. Відповідні записи з’явилися в соцмережах.

Так, сніг 18 листопада випав у місті Семенівка Чернігівської області. Ввечері разом із невеличким дощем почав з’являтися перший сніжок.

Перший сніг. Фото: Facebook

Перший сніг. Фото: Facebook

Перший сніг. Фото: Facebook

Дивлячись на температурні показники він із часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько, — пишуть у спільноті «Рідна Семенівка».

Також сніг випав у місті Шостка Сумської області та в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області. На фото і відео видно, що шар снігу був невеликим та швидко танутиме.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 19 листопада зазнаватиме впливу північних циклонів Volker та Ulrich. У результаті синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду з дощами, подекуди можливий мокрий сніг. У західних областях також можливі пориви вітру 15−20 м/c.

Джерело: Ракурс


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