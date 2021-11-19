Иммунолог заявил о пандемии вакцинированных в Британии

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. В то же время в Великобритании за последние три недели зафиксировано около 800 тыс. новых инфицирований.

57% - полностью вакцинированы. Две трети в отделениях реанимации полностью вакцинированы, — написал харьковский иммунолог Андрей Волянский на собственной странице в социальной сети Фейсбук на основе отчета COVID-19 vaccine surveillance report Week 46, обнародованного Агентством здравоохранения Великобритании.

По его словам, две трети находящихся в отделениях реанимации британских пациентов были полностью вакцинированы. Также Волянский наводит данные, что 81% всех летальных исходов с COVID-19 приходится на лиц, получивших две дозы прививки.

Вакцинированные массово болеют, тяжело болеют и умирают. Несмотря на 70% охвата (вакцинацией в Британии — ред.). Поэтому Евросоюз, США, Израиль, Турция массово вакцинируют полностью вакцинированных (бустерной дозой — ред.), — добавил иммунолог.

По его мнению, вакцинированные люди должны соблюдать изоляционные меры на уровне с невакцинированными. Кроме этого, Украина, по словам Волянского, должна приоритетно вакцинировать пожилых людей, поскольку летальность в их группе в два-три раза выше, чем у привитых.

Агентство здравоохранения Великобритании в своем отчете напоминает, что четыре вакцины против коронавирусной болезни (COVID-19) были одобрены для использования в стране.

Постоянный мониторинг вакцин по мере их внедрения среди населения важен для формирования клинических рекомендаций для программы вакцинации по основательным данным, — говорится в отчете.

Медики Британии пришли к выводу, что преимущества вакцин против COVID-19 преобладают любые потенциальные риски. В Великобритании было проведено несколько исследований эффективности вакцин, свидетельствующих, что эффективность двух доз составляет от 65 до 95% для предотвращения симптоматического заболевания «Дельта"-штаммом COVID-19. Специалисты признают постепенное снижение вакцинной защиты со временем, однако она действует не менее пяти месяцев после второй дозы.

Охват вакцинацией в Британии по состоянию на 14 ноября 2021 составляет 67,2% населения с одной дозой.