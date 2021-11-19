Тищенко: Поливати брудом Єрмака – державна зрада

https://racurs.ua/ua/n163283-tyschenko-polyvaty-brudom-iermaka-derjavna-zrada.html

Ракурс

Микола Тищенко, депутат Верховної Ради від «Слуги народу», прирівняв критику голови Офісу президента Андрія Єрмака до державної зради. Таким чином представник монобільшості відреагував на звіт міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat про справу «вагнерівців».

Тимчасова слідча комісія чітко встановила, що наказів не було, тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, які надходять від народних депутатів, і саме Мар’яна Безугла (нардеп-«слуга» очільниця ТСК — ред.) дала вже свою оцінку та висновок роботи ТСК, — сказав Тищенко під час інтерв’ю каналу «Прямий».

Раніше Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації. На думку Тищенка, котрий є кумом глави офісу Зеленського, державна позиція — орієнтуватися на рішення ТСК. Все решта він назвав «плітками», «думками», «російською провокацією» та «жахливою стратегією щодо руйнування демократії України».

Дивіться, я Єрмака знаю понад 30 років, він — патріот, він — людина на 300% українець, я знаю його як він думає, про що він мріє. І казати про нього бруд — я вважаю, що це вже є державна зрада, — підсумував Тищенко.



На його думку, операція щодо затримання бойовиків з ПВК Вагнера — це не «спецоперація».

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила розслідування щодо затримання у липні 2020 року під Мінськом групи з понад 30 росіян, причетних до так званої приватної армії президента Росії Володимира Путіна ПВК «Вагнера». Bellingcat проаналізувала обставини і причини зриву спецоперації. У розслідуванні вказано, що очільник офісу Зеленського Андрій Єрмак пропонував відтермінувати спецоперацію у зв’язку з досягненням домовленостей про припинення вогню на Донбасі.