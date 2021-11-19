Енергетичну і економічну кризу в Україні очікує розвідка Міноборони - деталі

https://racurs.ua/ua/n163286-energetychnu-i-ekonomichnu-kryzu-v-ukrayini-prognozuie-rozvidka-minoborony.html

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Масштабна енергетична криза, яка спровокує й економічну кризу, насувається на Україну. Такий прогноз Головного управління розвідки Міністерства оборони озвучив очільник відомства Кирило Буданов.

Йде масштабна операція проти України по дестабілізації ситуації всередині країни та ззовні. Якщо коротко, задум Москви дуже простий — дестабілізація ситуації зсередини, використовуючи дуже багато наративів — від антивакцинаторів, закінчуючи, скажімо так, невдоволеннями з різних причин, — зазначив Буданов в ефірі програми «Право на владу».

Він також згадав про спровоковану Росією за допомогою Білорусі міграційну кризу, яка має на меті збурити суспільство.

Масштабна енергетична криза, яка все ж таки насувається, за нашою оцінкою. Економічна криза. І на тлі цього масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення (війська РФ — ред.) продовжуватиметься і вийде на пік приблизно в кінці січня 2022 року, — підсумував начальник ГУР Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відключення електроенергії через зниження температури та ускладнення погодних умов заперечили енергетики. НЕК «Укренерго» повідомляє, що планує покрити надмірне споживання електроенергії коштом використання резервних енергоблоків та резервного палива.