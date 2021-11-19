Денис Монастирський (праворуч), фото: «Інтерфакс-Україна»

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Україні потрібно буде витратити 17 млрд грн для належного обладнання кордону з Білоруссю та Росією.

Відповідні роботи триватимуть два роки. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді, закликавши депутатів передбачити відповідні кошти у бюджеті на 2022 рік.

За словами Монастирського, належне облаштування кордону є не витратами, а інвестиціями — очікується, що гроші відіб’ються за рахунок зниження потоку контрабанди.

Міністр заявив, за роки незалежності України не було належно облаштовано жодного кілометру кордону із Білоруссю, а відома «стіна» на кордоні з РФ охопила лише кілька десятків кілометрів.

За словами міністра, український кордон буде «інтелектуальним».

Найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану сітки та колючого дроту з 100-відсотковим покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізацією, — зазначив він.

Міністр наголосив, що сучасні системи відеоспостереження зможуть виявляти та ідентифікувати об'єкти ще за 5−15 км від держкордону та сигналізувати прикордонникам.

І завдяки швидкісній рокадній дорозі, яка буде вздовж кордону, впродовж 15 хвилин прибувати на місце ймовірної небезпеки, — зазначив міністр.

Також, на його думку, варто передбачити протитранспортний рів на відкритій місцевості.