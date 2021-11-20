На Синевирі засніжило, у Карпатах випав метр снігу, фото - zakarpattya.net

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Ракурс

Найбільше озеро Українських Карпат Синевир поступово вкриває лід та присипає снігом.

На Закарпатті засніжило — світлини озера оприлюднили в Національному природному парку «Синевир». Як можна побачити на фото, на Синевирі нині — вже справжня зима зі снігом.

Це озеро — високогірне, розташоване у горах, куди зима приходить часто раніше календарних термінів. Тим часом на горі Піп Іван Чорногірський випав 1 м снігу, а температура опустилася до -5 °C.

«Ракурс» розповідав, що у горах Львівської області падав сніг. Сніг випав на території гірськолижних курортів Плай, Тростян, Захар Беркут.