Сніг у Карпатах, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163298-karpatski-kurorty-pochalo-zasypaty-snigom-foto.html

Ракурс

Снігом почало засипати гірськолижні курорти, розташовані у Карпатах.

Про це свідчать дані встановлених там камер спостереження.

Варто додати, що на Прикарпатті на початку листопада посилили карантин. В результаті на курорти пускатимуть відвідувачів, у яких є один із документів:

сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, що діє 72 години;

довідка про одужання від COVID-19.

У МОЗ також анонсували, що у відвідувачів курортів, щоб кожного разу не пред’являти сертифікат, з’явиться можливість отримати браслет, в який у цифровому вигляді буде «зашита» інформація про вакцинацію.