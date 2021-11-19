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Ракурс
Сніг у Карпатах, скріншот відео

Карпатські курорти почало засипати снігом (ФОТО)

19 лис 2021, 13:56
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Снігом почало засипати гірськолижні курорти, розташовані у Карпатах.

Про це свідчать дані встановлених там камер спостереження.

Варто додати, що на Прикарпатті на початку листопада посилили карантин. В результаті на курорти пускатимуть відвідувачів, у яких є один із документів:

  • сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19;
  • негативний ПЛР-тест на коронавірус, що діє 72 години;
  • довідка про одужання від COVID-19.

У МОЗ також анонсували, що у відвідувачів курортів, щоб кожного разу не пред’являти сертифікат, з’явиться можливість отримати браслет, в який у цифровому вигляді буде «зашита» інформація про вакцинацію.

Сніг у Буковелі, скріншот відео

Сніг у Драгобраті, скріншот відео


Сніг у Пилипці, скріншот відео

Сніг у Тростяні, скріншот відео

Джерело: Ракурс


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