Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сніг у Карпатах, скріншот відео
Карпатські курорти почало засипати снігом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163298-karpatski-kurorty-pochalo-zasypaty-snigom-foto.htmlРакурс
Снігом почало засипати гірськолижні курорти, розташовані у Карпатах.
Про це свідчать дані встановлених там камер спостереження.
Варто додати, що на Прикарпатті на початку листопада посилили карантин. В результаті на курорти пускатимуть відвідувачів, у яких є один із документів:
- сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, що діє 72 години;
- довідка про одужання від COVID-19.
У МОЗ також анонсували, що у відвідувачів курортів, щоб кожного разу не пред’являти сертифікат, з’явиться можливість отримати браслет, в який у цифровому вигляді буде «зашита» інформація про вакцинацію.
.
Оновлений протокол лікування COVID-19 — не ведіться на фуфломіцини
Не вакцинацією єдиною: що не так з українським COVID-сертифікатом про одужання
Справа порнографа: обвинувальний вирок за… секс із власною дружиною
Верховний суд виправдав учасника АТО, засудженого за те, що під час бойового завдання втратив… китайського ножа
Загрузка...