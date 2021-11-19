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Ракурс
Снег в Карпатах, скриншот видео

Карпатские курорты начало засыпать снегом (ФОТО)

19 ноя 2021, 13:56
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Снегом стало засыпать горнолыжные курорты, расположенные в Карпатах.

Об этом свидетельствуют данные установленных там камер наблюдения.

Стоит добавить, что в Прикарпатье в начале ноября усилили карантин. В результате на курорты будут пускать посетителей, у которых есть один из документов:

  • сертификат о полном курсе вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19;
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, действующий 72 часа;
  • справка о выздоровлении от COVID-19.

В Минздраве также анонсировали, что у посетителей курортов, чтобы каждый раз не предъявлять сертификат, появится возможность получить браслет, в который в цифровом виде будет «зашита» информация о вакцинации.

Снег в Буковеле, скриншот видео

Снег в Драгобрате, скриншот видео


Снег в Пилипце, скриншот видео

Снег в Тростяне, скриншот видео

Источник: Ракурс


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