Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Снег в Карпатах, скриншот видео
Карпатские курорты начало засыпать снегом (ФОТО)https://racurs.ua/n163298-karpatskie-kurorty-nachali-zasypat-snegom-foto.htmlРакурс
Снегом стало засыпать горнолыжные курорты, расположенные в Карпатах.
Об этом свидетельствуют данные установленных там камер наблюдения.
Стоит добавить, что в Прикарпатье в начале ноября усилили карантин. В результате на курорты будут пускать посетителей, у которых есть один из документов:
- сертификат о полном курсе вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, действующий 72 часа;
- справка о выздоровлении от COVID-19.
В Минздраве также анонсировали, что у посетителей курортов, чтобы каждый раз не предъявлять сертификат, появится возможность получить браслет, в который в цифровом виде будет «зашита» информация о вакцинации.
.
Обновленный протокол лечения COVID-19 — не ведитесь на фуфломицины
Не вакцинацией единой: что не так с украинским COVID-сертификатом о выздоровлении
Дело порнографа: обвинительный приговор за… секс с собственной женой
Верховный суд оправдал участника АТО, осужденного за то, что в ходе боевого задания потерял… китайский нож
Загрузка...