Снег в Карпатах, скриншот видео

https://racurs.ua/n163298-karpatskie-kurorty-nachali-zasypat-snegom-foto.html

Ракурс

Снегом стало засыпать горнолыжные курорты, расположенные в Карпатах.

Об этом свидетельствуют данные установленных там камер наблюдения.

Стоит добавить, что в Прикарпатье в начале ноября усилили карантин. В результате на курорты будут пускать посетителей, у которых есть один из документов:

сертификат о полном курсе вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, действующий 72 часа;

справка о выздоровлении от COVID-19.

В Минздраве также анонсировали, что у посетителей курортов, чтобы каждый раз не предъявлять сертификат, появится возможность получить браслет, в который в цифровом виде будет «зашита» информация о вакцинации.