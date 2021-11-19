Путин начал большую игру - экс-министр прогнозирует «геополитическую мясорубку»

https://racurs.ua/n163297-putin-nachal-bolshuu-igru-eks-ministr-prognoziruet-geopoliticheskuu-myasorubku.html

Ракурс

Агрессию России против Украины и стран Запада прокомментировал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

На самом деле, Путин начал большую игру. Он же не только делает эти указы по Донбассу, не только делает миграционный кризис, не только создал искусственный энергетический кризис, засушивая Европу. Он сбивает спутники, делая это очень показательно, он дестабилизирует Боснию. Поэтому эта ситуация абсолютно принципиально отличается от весны, когда подвели войска, подвели вооружение, вооружение все осталось, войска РФ остались частично, — в эфире «Право на власть» заявил бывший министр.

По словам бывшего главного дипломата, сейчас Украина находится в совершенно иной ситуации.

На этой неделе американцы работают в европейских столицах и Брюсселе над пакетом сдерживания РФ. Поскольку, как правило, всегда было так, что случалось что-то — Путин шел вперед, а потом получал санкции спустя несколько месяцев. Поймите важность этого момента: американцы уже сейчас работают над пакетом сдерживания РФ, — добавил Климкин.

Он также отметил неординарную активность российских спецслужб и разведку РФ.

В январе они могут быть готовы к провокациям на Донбассе… Мы находимся в ситуации, когда Путин реально готов сказать: «Если ничего не происходит, я иду вперед», — уверен дипломат.

По словам Климкина, недавним хамским сливом дипломатической переписки с Францией и Германией Кремль дал понять, что никаких переговоров в «нормандском формате» больше не будет.

Это значит, что мы в очень опасной ситуации… Мы находимся в шаге от ситуации, когда мы можем начать терять Донбасс. Нам нужно говорить с нашими друзьями о новой стратегии, поскольку «Минск» не работает, потому что Путин готов идти дальше… Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться и мы должны понять, где мы в этой игре. Если мы не сделаем правильные ставки, существует угроза, что нас перемелют на фарш, — подытожил дипломат.



Напомним, патрули миссии ОБСЕ зафиксировали размещение на оккупированной территории Донбасса военной техники вооруженных формирований России. Речь идет о танках и БМП.