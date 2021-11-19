https://racurs.ua/n163296-otel-v-krymu-skryval-rukovoditel-avialiniy-antonova-rassledovanie.html

Ракурс

Михаил Харченко, руководитель авиатранспортного подразделения предприятия «Антонов», скрывал от антикоррупционных органов недвижимость в оккупированном Крыму.

В 2020 году его право собственности было зарегистрировано по российским законам. Об этом говорится в расследовании «Схем».

Недвижимость, которой владеет Харченко — гостиница Villa Rosa, расположена в поселке Коктебель возле Феодосии, на побережье Черного моря. Его площадь — 510 кв.

В своей декларации за 2020 год Харченко не указал, что имеет в собственности гостиницу в оккупированном Крыму. Собственником этого имущества Харченко стал еще в 2008 году, но с начала работы директором «Антонова» он этой недвижимости не указывал.

Также оказалось, что право собственности на недвижимость было перерегистрировано на Харченко уже по российским законам. Это произошло в ноябре 2020 года, когда Харченко уже пребывал в должности руководителя «Антонова».

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило декларацию Харченко и нашло несоответствия между его реальным имущественным положением и задекларированным на сумму более миллиона гривен. В частности, там зафиксировали отсутствие в декларации Харченко имущества в оккупированном Крыму.

В действиях директора «Авиалиний Антонова» в Нацагентстве заметили признаки «недостоверного декларирования». И передали эту информацию в другой правоохранительный орган — Национальную полицию.