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Юрий Камельчук (справа), скриншот видео

Антивакцинатор из «Слуги народа» устроил перепалку с охраной Рады (ВИДЕО)

19 ноя 2021, 13:16
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Юрий Камельчук, народный депутат из «Слуги народа», отказавшийся вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, устроил перепалку с охраной в Верховной Раде.

Народный избранник требовал у одного из телохранителей показать ему результаты ПЦР-теста, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В конце концов, Камельчуку предложили подождать пять минут, пока найдут человека, который сможет подменить охранника, чтобы тот смог показать сертификат.

Со своей стороны, Камельчук подтвердил журналистам, что свой ПЦР-тест он показал.


С 15 ноября в Верховную Раду можно заходить, только предъявив документы, подтверждающие вакцинацию и выздоровление от COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста.

Камельчук ранее заявлял, что считает постановление о допуске в Раду с сертификатом о вакцинации нарушением Конституции и готов делать тесты за 800 грн раз в три дня, чтобы проходить в парламент.


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