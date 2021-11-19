Юрій Камельчук (праворуч), скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163295-antyvakcynator-zi-slugy-narodu-vlashtuvav-superechku-z-ohoronou-rady-video.html

Ракурс

Юрій Камельчук, народний депутат зі «Слуги народу», який відмовився вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19, влаштував суперечку з охороною у Верховній Раді.

Народний обранець вимагав в одного з охоронців показати йому результати ПЛР-тесту, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Зрештою Камельчуку запропонували зачекати п’ять хвилин, доки знайдуть людину, яка зможе підмінити охоронця, щоб той зміг показати сертифікат.

Зі свого боку, Камельчук підтвердив журналістам, що свій ПЛР-тест він показав.

З 15 листопада до Верховної Ради можна заходити, тільки пред’явивши документи, які підтверджують вакцинацію та одужання від COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту.

Камельчук раніше заявляв, що вважає постанову про допуск в Раду із сертифікатом про вакцинацію порушенням Конституції і що готовий робити тести за 800 грн раз у три дні, щоб проходити до парламенту.