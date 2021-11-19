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Ракурс
Юрій Камельчук (праворуч), скріншот відео

Антивакцинатор зі «Слуги народу» влаштував суперечку з охороною Ради (ВІДЕО)

19 лис 2021, 13:16
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Юрій Камельчук, народний депутат зі «Слуги народу», який відмовився вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19, влаштував суперечку з охороною у Верховній Раді.

Народний обранець вимагав в одного з охоронців показати йому результати ПЛР-тесту, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Зрештою Камельчуку запропонували зачекати п’ять хвилин, доки знайдуть людину, яка зможе підмінити охоронця, щоб той зміг показати сертифікат.

Зі свого боку, Камельчук підтвердив журналістам, що свій ПЛР-тест він показав.


З 15 листопада до Верховної Ради можна заходити, тільки пред’явивши документи, які підтверджують вакцинацію та одужання від COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту.

Камельчук раніше заявляв, що вважає постанову про допуск в Раду із сертифікатом про вакцинацію порушенням Конституції і що готовий робити тести за 800 грн раз у три дні, щоб проходити до парламенту.


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