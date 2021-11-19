США відмовляються визнавати Путіна президентом РФ після 2024 року

Путін. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163293-ssha-vidmovlyautsya-vyznavaty-putina-prezydentom-rf-pislya-2024-roku.html

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Сполучені Штати Америки (США) виступили проти поправок до Конституції Росії, яка продовжує повноваження Володимира Путіна.

Демократ Стів Коен та республіканець Джо Вілсон внесли проект резолюції про невизнання Путіна президентом Росії після 2024 року. Про це повідомляє прес-служба Коена.

Конгресмени вважають, що будь-яка спроба чинного президента Росії залишитися на своїй посаді після 7 травня 2024 року повинна викликати невизнання зі сторони США. Вони зазначили, що Росія пов’язана міжнародними зобов’язаннями, а Конституція РФ 1993 року однозначно вказує, що «одна й та сама особа не може обіймати посаду президента понад два терміни поспіль».

Також голосування щодо поправок до Конституції Росії, що дозволило Путіну «обнулити» свої президентські терміни, не може вважатися легітимним через численні порушення, які фіксували міжнародні та незалежні спостерігачі.

Резолюція вже отримала підтримку обох партій, тому шанси на її ухвалення високі. У Москві ініціативу американських конгресменів назвали «цинічною» й «позбавленою всякого сенсу».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін підписав указ, згідно з яким товари з ОРДЛО прирівнюються до російських.