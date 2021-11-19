Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Путин. Фото: Istock

США отказываются признавать Путина президентом РФ после 2024 года

19 ноя 2021, 12:56
999

Соединенные Штаты Америки (США) выступили против поправок в Конституцию РФ, которая продлевает полномочия Владимира Путина.

Демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон внесли проект резолюции о непризнании Путина президентом России после 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Коэна.

Конгрессмены считают, что любая попытка действующего президента РФ остаться на своем посту после 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Они отметили, что Россия связана международными обязательствами, а Конституция РФ 1993 года однозначно указывает, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд».

Также голосование по поправкам в Конституцию РФ, позволившим Путину «обнулить» свои президентские сроки, не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений, которые фиксировали международные и независимые наблюдатели.


Резолюция уже получила поддержку обеих партий, поэтому шансы на ее принятие высоки. В Москве инициативу американских конгрессменов назвали «циничной» и «лишенной всякого смысла».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому товары из ОРДЛО приравниваются к российским.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров