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Ракурс
Путин. фото: УП

Путин признался, сколько будет держать войска на границе с Украиной

19 ноя 2021, 10:35
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Владимир Путин, президент России, заявил, что Запад несерьезно относится к его заявлениям о «красных линиях», поэтому ему нравится напряжение, которое возникло из-за стягивания войск к границе с Украиной.

Президент РФ считает что нужно, чтобы это состояние сохранялось «как можно дольше». Об этом сообщает BBC.

Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, — заявил Путин.

В качестве примера пересечения «красных линий» Путин назвал поставки Киеву «летального современного вооружения» и проведение «провокационных военных маневров в Черном море».


Напомним, ранее мы сообщали, что войска России возле украинской границы проводят плановые учения. Страна-агрессор хочет запугать мир и усилить психологическое давление. Кремль, испугавшись «байрактаров» и заявлений американского министра о перспективах членства Украины в НАТО, решил воспользоваться моментом и повторить свой весенний трюк с игрой мышцами на западную публику, считают в ТКГ.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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