Путін зізнався, скільки триматиме війська на кордоні з Україною

Путін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163282-putin-ziznavsya-skilky-trymatyme-viyska-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Володимир Путін, президент Росії, заявив, що Захід несерйозно ставиться до його заяв про «червоні лінії», тому йому подобається напруга, яка виникла через стягування військ до кордону з Україною.

Президент РФ вважає, що потрібно, щоби цей стан зберігався «якнайдовше». Про це повідомляє BBC.

Відома напруга там таки виникла. І з цього зв’язку два моменти тут бачу. По-перше, потрібно, щоби цей стан у них зберігався якнайдовше, щоби їм на думку не прийшло влаштувати нам на наших західних кордонах якийсь непотрібний нам конфлікт, — заявив Путін.

Як приклад перетину «червоних ліній» Путін назвав постачання Києву «летального сучасного озброєння» і проведення «провокаційних військових маневрів у Чорному морі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війська Росії біля українського кордону проводять планові навчання. Країна-агресор хоче залякати світ і посилити психологічний тиск. Кремль, злякавшись «байракторів» та заяв американського міністра про перспективи членства України в НАТО, вирішив скористатися моментом і повторити свій весняний трюк із грою м’язами на західну публіку, вважають у ТКГ.

Джерело: BBC