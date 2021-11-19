Оккупанты убили защитника Украины на Донбассе

https://racurs.ua/n163294-okkupanty-ubili-zaschitnika-ukrainy-na-donbasse.html

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Военнослужащий Объединенных сил погиб сегодня на Донбассе в результате вражеского огня. Об этом 19 ноября сообщает пресс-центр ООС.

19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, — говорится в сообщении.

Российские войска вели огонь в районе Марьинки, Лопаскино, Причепиловки.

В результате действий оккупантов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, — добавили в ООС.



Защитники Украины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских бойцов рубежи подразделений ВСУ остались прежними.