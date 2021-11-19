Задержание «вагнеровцев» в Беларуси, фото: Focus

https://racurs.ua/n163291-delo-vagnerovcev-dbr-rassleduet-kto-slil-jurnalistam-sekretnye-dannye.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) устанавливает источники утечки опубликованных 18 ноября секретных документов по планированию и выполнению Главным управлением разведки Минобороны и СБУ мер, связанных с организацией задержания «вагнеровцев».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке, — подчеркивают в ДБР.

Отмечается, что производство открыто по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, украинская журналистка Янина Соколова 18 ноября обнародовала документы по делу «вагнеровцев», подтверждающие все сведения, изложенные в резонансном расследовании Bellingcat по этому вопросу. По словам Соколовой, флешку с документами несколько дней назад оставили у ее рабочего офиса.