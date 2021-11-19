Арахамия - Какого черта все обсуждают секретную операцию разведки

https://racurs.ua/n163292-arahamiya-kakogo-cherta-vse-obsujdaut-sekretnuu-operaciu-razvedki.html

Ракурс

Дело «вагнеровцев» прокомментировал глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

Какого черта все здесь, включая меня, обсуждают секретную спецоперацию Главного управления разведки? Этих разного рода операций сотни. 99% проживающих в нашей стране людей не знают об этом. Некоторые из них успешны, некоторые проходят с жертвами, люди гибнут, где-то срываются операции. Большое спасибо всем людям, которые в этом участвуют и защищают нашу страну, — заявил в эфире программы «Право на власть» лидер фракции «Слуга народа».

Арахамия также назвал журналистку Янину Соколову «порохоботкой» и обвинил ее в сливе секретных документов.

Документы, обнародованные Соколовой (о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» — ред.), — это самый большой слив секретной документации в истории Украины, — убежден Арахамия.

По его словам, Украина не может договориться с НАТО об обмене разведывательными данными именно из-за регулярных сливов секретной информации.

Как с вами можно делиться секретной информацией? Вы — «дырявая» страна"! — пересказал Арахамия объяснения партнеров.



Напомним, 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародовала расследование по задержанию в июле 2020 года под Минском группы из более 30 россиян, причастных к так называемой частной армии президента России Владимира Путина ЧВК «Вагнера». Bellingcat проанализировала обстоятельства и причины срыва спецоперации. В расследовании указано, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на Донбассе.