Арахамія - Якого біса всі обговорюють секретну операцію розвідки

https://racurs.ua/ua/n163292-arahamiya-yakogo-bisa-vsi-obgovoruut-sekretnu-operaciu-rozvidky.html

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Справу «вагнерівців» прокоментував очільник президентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.

Якого біса всі тут, включно зі мною обговорюють секретну спецоперацію Головного управління розвідки? Цих різного роду операцій сотні. 99% людей, які проживають у нашій країні, не знають про це. Якісь з них успішні, деякі відбуваються з жертвами, люди гинуть, десь зриваються операції. Велика подяка усім людям, які в цьому беруть участь і захищають нашу країну, — заявив в ефірі програми «Право на владу» лідер фракції «Слуга народу».

Арахамія також назвав журналістку Яніну Соколову «порохоботкою» й звинуватив її у зливі секретних документів.

Документи, оприлюднені Соколовою (щодо спецоперації із затримання «вагнерівців» — ред.), — це найбільший злив секретної документації в історії України, — переконаний Арахамія.

За його словами, Україна не може домовитись з НАТО про обмін розвідувальними даними саме через регулярні витоки секретної інформації.

Як з вами можна ділитись секретною інформацією? Ви — «дірява» країна"! — переповів Арахамія пояснення партнерів.



Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила розслідування щодо затримання у липні 2020 року під Мінськом групи з понад 30 росіян, причетних до так званої приватної армії президента Росії Володимира Путіна ПВК «Вагнера». Bellingcat проаналізувала обставини і причини зриву спецоперації. У розслідуванні вказано, що очільник офісу Зеленського Андрій Єрмак пропонував відтермінувати спецоперацію у зв’язку з досягненням домовленостей про припинення вогню на Донбасі.