Затримання «вагнерівців» у Білорусі, фото: Focus

https://racurs.ua/ua/n163291-sprava-vagnerivciv-dbr-rozsliduie-hto-zlyv-jurnalistam-sekretni-dani.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) встановлює джерела витоку опублікованих 18 листопада секретних документів щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міноборони та СБУ заходів, пов’язаних із організацією затримання «вагнерівців».

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У межах відкритого кримінального провадження буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів, а також встановлено військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку, — наголошують у ДБР.

Зазначається, що провадження відкрите за ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, українська журналістка Яніна Соколова 18 листопада оприлюднила документи щодо справи «вагнерівців», які підтверджують усі відомості, які викладені в резонансному розслідуванні Bellingcat з цього питання. За словами Соколової, флешку з документами кілька днів тому залишили біля її робочого офісу.