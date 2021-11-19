Окупанти вбили захисника України на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n163294-okupanty-vbyly-zahysnyka-ukrayiny-na-donbasi.html

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Військовослужбовець Об'єднаних сил загинув сьогодні на Донбасі внаслідок ворожого вогню. Про це 19 листопада повідомляє прес-центр ООС.

19 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, — йдеться у повідомленні.

Російські війська вели вогонь в районі Мар’їнки, Лопаскиного, Причепилівки.

Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, — додали в ООС.



Захисники України відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських бійців рубежі підрозділів ЗСУ залишилися незмінними.