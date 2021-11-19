Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти вбили захисника України на Донбасі

Окупанти вбили захисника України на Донбасі

19 лис 2021, 12:55
999

Військовослужбовець Об'єднаних сил загинув сьогодні на Донбасі внаслідок ворожого вогню. Про це 19 листопада повідомляє прес-центр ООС.

19 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, — йдеться у повідомленні.

Російські війська вели вогонь в районі Мар’їнки, Лопаскиного, Причепилівки.

Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, — додали в ООС.


Захисники України відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських бійців рубежі підрозділів ЗСУ залишилися незмінними.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів