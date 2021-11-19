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Ракурс

Готель у Криму приховував керівник «Авіаліній Антонова» — розслідування

19 лис 2021, 13:33
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Михайло Харченко, керівник авіатранспортного підрозділу підприємства «Антонов», приховував від антикорупційних органів нерухомість в окупованому Криму.

У 2020 році його право власності було зареєстровано за російськими законами. Про це йдеться в розслідуванні «Схем».

Нерухомість, якою володіє Харченко — готель Villa Rosa, розташований у селищі Коктебель біля Феодосії, на узбережжі Чорного моря. Його площа — 510 кв м.

У своїй декларації за 2020 рік Харченко не вказав, що має у власності готель в окупованому Криму. Власником цього майна Харченко він став ще у 2008 році, але від початку роботи директором «Антонова» Харченко цієї нерухомості не вказував.

Також виявилось, що право власності на нерухомість було перереєстроване на Харченка вже за російськими законами. Це сталося в листопаді 2020 року, коли Харченко перебував на посаді керівника «Антонова».


Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію Харченка і знайшло невідповідності між його реальним майновим станом і задекларованим на суму в понад мільйон гривень. Зокрема, там зафіксували відсутність у декларації Харченка майна в окупованому Криму.

У діях директора «Авіаліній Антонова» в Нацагентстві помітили ознаки «недостовірного декларування». І передали цю інформацію в інший правоохоронний орган — Національну поліцію.

Джерело: Ракурс


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