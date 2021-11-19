https://racurs.ua/ua/n163296-gotel-u-krymu-pryhovuvav-kerivnyk-avialiniy-antonova-rozsliduvannya.html

Ракурс

Михайло Харченко, керівник авіатранспортного підрозділу підприємства «Антонов», приховував від антикорупційних органів нерухомість в окупованому Криму.

У 2020 році його право власності було зареєстровано за російськими законами. Про це йдеться в розслідуванні «Схем».

Нерухомість, якою володіє Харченко — готель Villa Rosa, розташований у селищі Коктебель біля Феодосії, на узбережжі Чорного моря. Його площа — 510 кв м.

У своїй декларації за 2020 рік Харченко не вказав, що має у власності готель в окупованому Криму. Власником цього майна Харченко він став ще у 2008 році, але від початку роботи директором «Антонова» Харченко цієї нерухомості не вказував.

Також виявилось, що право власності на нерухомість було перереєстроване на Харченка вже за російськими законами. Це сталося в листопаді 2020 року, коли Харченко перебував на посаді керівника «Антонова».

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію Харченка і знайшло невідповідності між його реальним майновим станом і задекларованим на суму в понад мільйон гривень. Зокрема, там зафіксували відсутність у декларації Харченка майна в окупованому Криму.

У діях директора «Авіаліній Антонова» в Нацагентстві помітили ознаки «недостовірного декларування». І передали цю інформацію в інший правоохоронний орган — Національну поліцію.