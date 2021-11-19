Путін почав велику гру — екс-міністр прогнозує “геополітичну м’ясорубку”

https://racurs.ua/ua/n163297-putin-pochav-velyku-gru-eks-ministr-prognozuie-geopolitychnu-m-yasorubku.html

Ракурс

Агресію Росії проти України та країн Заходу прокоментував екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Насправді, Путін почав велику гру. Він же тільки робить ці укази по Донбасу, не тільки робить міграційну кризу, не тільки створив штучну енергетичну кризу, засушуючи Європу. Він збиває супутники, роблячи це дуже показово, він дестабілізує Боснію. Тому ця ситуація абсолютно принципово відрізняється від весни, коли підвели війська, підвели озброєння, озброєння все залишилося, війська РФ залишилися частково, — в ефірі «Право на владу» заявив колишній міністр.

За словами екс-головного дипломата, зараз Україна перебуває в абсолютно іншій ситуації.

Цього тижня американці працюють в європейських столицях і в Брюсселі над пакетом стримування РФ. Оскільки, як правило, завжди було так, що щось траплялося — Путін йшов вперед, а потім отримував санкції за кілька місяців. Зрозумійте важливість цього моменту: американці вже зараз працюють над пакетом стримування РФ, — додав Клімкін.

Він також наголосив на неординарній активності російських спецслужб і розвідки РФ.

У січні вони можуть бути готові до провокацій на Донбасі… Ми перебуваємо у ситуації, коли Путін реально готовий сказати: «Якщо нічого не відбувається, я йду вперед», — переконаний дипломат.

За словами Клімкіна, нещодавнім хамським зливом дипломатичного листування з Францією та Німеччиною Кремль дав зрозуміти, що жодних переговорів у «нормандському форматі» більше не буде.

Це означає, що ми у дуже небезпечній ситуації… Ми перебуваємо у кроці від ситуації, коли можемо почати втрачати Донбас. Нам потрібно говорити з нашими друзями про нову стратегію, оскільки «Мінськ» не працює, бо Путін готовий йти далі… Зараз реально геополітична м’ясорубка може почати крутитися і ми маємо зрозуміти, де ми в цій грі. Якщо ми не зробимо правильні ставки, існує загроза, що нас перемелють на фарш, — підсумував дипломат.



Нагадаємо, патрулі місії ОБСЄ зафіксували розміщення на окупованій території Донбасу військової техніки збройних формувань Росії. Йдеться про танки і БМП.