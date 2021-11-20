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Ракурс
Тільки третина людей знає, що електрокари їздять не на бензині

Тільки третина людей знає, що електрокари їздять не на бензині

20 лис 2021, 14:17
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Електромобілями цікавиться все більше споживачів у світі, проте більшість досі не розуміє, як вони працють.

Результати нового опитування Toyota оприлюднили на прем'єрі кросовера bZ4X у США. Як виявилося, 66% вважають, що електромобілі оснащуються бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Таким чином, правильну відповідь дали лише 34% - тобто трохи більше третини опитаних.

До цього аналогічне дослідження автовиробник проводив ще 2019 року. З того часу ринок автомобілів помітно виріс, як і різноманітність моделей, проте результат не покращився на жодний відсоток. І два роки том, у і зараз за двигуни внутрішнього згорання проголосували 66% респондентів.

Друге питання дослідження також не дало обнадійливого результату. На запитання «Чи потрібно підключати гібридні автомобілі до електромережі?» 75% опитаних відповіли ствердно, хоча потреби такої немає: на бензоелектричних моделях можна пересуватися і з розрядженою батареєю.

У Toyota відзначили, що така статистика розчаровує, оскільки перший гібридний Prius побачив світ понад 20 років тому. У зв’язку з цим японський виробник має намір запустити просвітницьку кампанію і навіть навчальний центр, який займеться випуском відеороликів про «зелений» транспорт.


«Ракурс» повідомляв, що Нацполіція отримала 100 новеньких кросоверів Kia Sportage на купівлю яких з держбюджету витратили 52,3 млн грн. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що ініціював перехід поліції на електромобілі. На його думку, це дасть змогу зменшити витрати на паливо і заощадити за іншими статтями, які покриваються з держбюджету.

Джерело: Сarscoops.com

Джерело: Ракурс


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