Щастя на дорозі - у США з броньовика на трасу випали мішки з готівкою, фото - Fox

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У США водії блокували трасу, збираючи гроші, що випали з фургона. Пригода сталася на шосе в Каліфорнії. З фургона, що перевозив готівку, випали купюри.

Як повідомляє Associated Press, водії інших машин зупинялися і починали збирати банкноти, що розлетілися. Рух на трасі якийсь час був заблокований.

У фургоні під час руху відчинилися задні двері і з машини випали мішки з готівкою.

Поліцейським, які намагалися заспокоїти людей, довелося заарештувати кількох. Тих, хто встиг підібрати купюри, змусили їх повернути. Поліція закликає тих, хто ще не повернув знахідку, зробити це негайно. Інакше їм загрожує пред’явлення офіційних звинувачень.

Очевидці поширюють у соцмережах кадри того, як люди підбирають на перекритій дорозі банкноти номіналом 1 і 20 дол. Саме за цими фото поліція може ідентифікувати учасників пригоди на трасі.

ФБР закликає їх повернути гроші упродовж 48 годин, щоб уникнути потенційних кримінальних обвинувачень.